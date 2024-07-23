Генштаб: На фронте за сутки 155 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Краматорском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 23 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 96 авиаударов, сбросив 132 УАБ. Кроме этого, произвел более 4400 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караическое и Питомник Харьковской области; Воздвиженка, Тимофеевка, Веселое, Гродовка, Волчье, Новоселовка Первая, Александрополь, Курахово, Угледар, Водяное, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское, Большая Новоселка, Розовка, Комар и Урожайное Донецкой области; Львовое, Садовое и Новоберислав Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три боеприпаса.

В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Василовки, Выемки и Переездного. В общей сложности произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак недалеко от Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.