В Варшаве с ножом напали на украинских подростков – СМИ

Днем в понедельник в одном из парков Варшавы молодой человек с ножом нанес ранения двум подросткам, по данным СМИ, пострадавшие являются украинцами. Об этом сообщает Wyborcza, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел в Брудновском лесу – большом парке в северо-восточной части города, в районе улицы Глебоцкой и торгового центра. Около 15:00 полиция получила сообщение, что 26-летний мужчина с ножом атаковал группу подростков. Двое 15-летних юношей оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Представитель полиции Варшавы Камиль Соботка отметил, что нападавшего задержали и допрашивают, на то время его мотивы не были известны. Он также упомянул, что это иностранец.

Неофициально журналисты Wyborcza узнали, что нападавший – выходец из Узбекистана, на момент событий он был с брендированным рюкзаком одной из компаний доставки еды.

Пострадавшие подростки – якобы украинцы, они получили ранения рук и живота. С ними были еще двое сверстников, которые не пострадали.

Напомним, в середине июля под Краковом в результате нападения одной компании подростков на другую серьезно пострадал 17-летний парень из Украины.

В прошлом месяце в Варшаве правоохранители задержали двух поляков, которые напали с ножом на украинцев и избили их.