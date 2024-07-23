"Энергоатом" получит 10 млрд грн кредита на закупку обогащенного урана для АЭС

"Энергоатом" 17 июля заключил кредитное соглашение с консорциумом международных Deutsche Bank и Barclays Bank на сумму 181 млн фунтов стерлингов (около 10 млрд грн по действующему курсу). Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Лига.Бизнес.

Кредит предоставляется на пять лет под гарантию правительства Великобритании (через экспортное кредитное агентство UKEF).

Деньги пойдут на закупку ядерных материалов по контракту с британской компанией Urenco.

После отказа от российского ядерного топлива, единственным поставщиком топливных сборок для украинских атомных электростанций стала компания Westinghouse Electric Sweden. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является Urenco.

Urenco Group занимается обогащением урана (по технологии газовых центрифуг) для использования в качестве топлива на АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США.

В ноябре 2023 года "Энергоатом" подписал с Urenco Enrichment Company контракт на поставку обогащенного и природного гексафторида урана (UF6) в 2026-2035 годах с возможностью пролонгации до 2043 года.

Гексафторид урана – это химическое соединение урана, которое используется как исходный материал при производстве топлива для ядерных реакторов.