Украинцы ответили, какие мирные договоренности могут поддержать

Социологи провели эксперимент и предложили респондентам три пакета возможных мирных договоренностей. Эксперимент является иллюстративным, поскольку вариантов может быть гораздо больше, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Вариант с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС, поддерживают 38%, а для большинства - 54% - такой вариант категорически неприемлем.

В то же время, если Украина получит членство в НАТО (в дополнение к членству в ЕС), то даже с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий 47% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут - 38%.

А если Украина помимо членства в НАТО и ЕС также сможет освободить хотя бы Херсонскую и Запорожскую, то на такой вариант будут согласны (хотя и преимущественно как тяжелый компромисс, поскольку другие территории останутся под контролем России) 57%. Категорически неприемлем такой вариант будет для 33%.

Сами пакеты звучали следующим образом:

Пакет №1:

Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными сейчас территориями

Украина отказывается от вступления в НАТО

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №2:

Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма

Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №3:

Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма

Украина возвращает контроль над Запорожской и Херсонской областями в полных пределах

Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности

Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20-25 июня 2024 среди 2008 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным опросов КМИС, наблюдается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам России. В период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против уступок. К концу 2023 года готовность к уступкам возросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, в мае 2024 года – до 32%.