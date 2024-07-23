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Россияне ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали дети

Россияне ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали дети
Фото: Сергей Лысак

Армия РФ ударила дроном-камикадзе по Марганцу на Днепропетровщине, в результате атаки пострадали два парня 14 лет и один - 13-летний, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один - 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести".

Также, по словам Лысака, из-за российского удара повреждены частные дома.

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