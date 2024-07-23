Росіяни вдарили дроном по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали діти

Армія РФ вдарила дроном-камікадзе по Марганцю на Дніпропетровщині, у результаті атаки постраждали два хлопці 14 років й один – 13-річний, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості".

Також, за словами Лисака, через російський удар пошкоджені приватні будинки.