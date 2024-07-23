Украина и Молдова "ведут диалог" о возвращении сбежавших мужчин – посол

Посол Украины в Молдове Марко Шевченко сказал, что украинские власти ведут "определенный диалог" с молдавскими коллегами по вопросу возврата в Украину мужчин призывного возраста, сбежавших за границу, сообщает NewsMaker.

Как рассказал Шевченко в эфире TV8, прежде всего нужно решить вопрос с теми "уклонистами", которым Молдова отказала в убежище, но которые не возвращаются в Украину.

Как считает украинский посол, нынешние "законодательство и правовая база по вопросам беженцев и в Европе, и в Молдове не адаптированы под ситуацию, с которой столкнулась Украина во время войны", и "ни одна из разработанных процедур не предусматривала начало полномасштабной войны в Европе в XXI веке и появление миллионов беженцев и тех, кого в народе называют "уклонистами".