Україна та Молдова "ведуть діалог" про повернення чоловіків, які втекли – посол

Посол України в Молдові Марко Шевченко сказав, що українська влада веде "певний діалог" з молдавськими колегами з питання повернення в Україну чоловіків призовного віку, які втекли за кордон, повідомляє NewsMaker.

Як розповів Шевченко в ефірі TV8, насамперед потрібно вирішити питання з тими "ухилянтами", яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються до України.

Як вважає український посол, нинішні "законодавство та правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіткнулася Україна під час війни", і "жоден із розроблених процедур не передбачав початок повномасштабної війни в Європі в XXI столітті та поява мільйонів біженців і тих, кого в народі називають "ухилянтами".