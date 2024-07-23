Немецкий генерал предупредил, что Россия может напасть на НАТО через 5-8 лет
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер видит рост опасности в наращивании военной мощи России, сообщает Европейская правда.
Об этом немецкий генерал заявил в интервью Sächsische Zeitung, которое приводит n-tv.
По его словам, сейчас видно, что "российская армия ориентируется на Запад".
"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", – сказал Бройер.
Он добавил, что эта оценка базируется на его собственном анализе, информации от разведывательных служб и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях кремлевского правителя Владимира Путина.
"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", – отметил Бройер.
Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.
В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.
Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.