Россия объявила о санкциях против представителей ВПК, экспертов и СМИ Британии

Россия объявила о персональных санкциях против представителей британских частных компаний в сфере безопасности, руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), а также одного эксперта и одного журналиста, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил МИД РФ.

В заявлении говорится, что санкции введены против лиц, "вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих", тех, которые "поставляют продукцию и оказывают услуги" Киеву, а также против экспертов и журналистов, которые "выступают с антироссийских позиций по оборонной проблематике и на тему" захватнической войны России против Украины.

В список граждан Великобритании, которым Москва закрыла въезд в РФ, вошли 15 человек, включая обозревателя издания The Telegraph Тома Шарпа.

МИД РФ также призвал Лондон "трезво оценить ситуацию и немедленно изменить вектор в двусторонних отношениях".

В апреле 2022 года Москва ввела санкции против 287 депутатов британского парламента, запретив им въезд в страну, в ответ на санкции, введенные Великобританией после полномасштабного вторжения России в феврале того же года, а в августе 2023 года было объявлено о дальнейших ответных санкциях против британских политиков и журналистов.

Летом 2023 года Россия ограничила передвижение британских дипломатов.

В феврале этого года Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции еще против 18 граждан Великобритании.

В июне МИД РФ добавил ряд представителей британского политического истеблишмента, журналистов и экспертов в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.