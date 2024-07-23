В РФ вернули запрет на вывоз бензина из страны

Правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

С начала июня оптовые цены на бензин Аи-95 в России взлетели на 44%, превысив 70 тыс руб за тонну (800 долл). А на рынке возник его хронический дефицит.

Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже с начала года выросла на 23% и приблизилась к рекордам осени 2023 года, когда страну охватил топливный кризис в разгар уборки урожая.

Сообщается, что запрет на экспорт, который был введен 1 марта, а затем отменен в конце мая, будет восстановлен 1 августа.

После серии украинских ударов по крупнейшим российским НПЗ объемы переработки нефти в июне упали до двухлетних минимумов. Выпуск бензина, согласно данным Росстата, с конца декабря до конца мая обвалился на 20%, а дизельного топлива - на 11%.

Ответом властей стало засекречивание статистики: с июня Минэнерго прекратило публиковать еженедельные оперативные данные по производству топлива, ссылаясь на "геополитическую ситуацию" и необходимость защитить рынок от "манипуляций".