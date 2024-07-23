Глава Секретной службы США уходит в отставку из-за покушения на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл во вторник подала в отставку на фоне расследования в отношении действий ее ведомства в связи с покушением на бывшего президента Дональда Трампа.﻿﻿ Со ссылкой на CNBC, сообщает Европейская правда.

Читл объявила об отставке на следующий день после того, как члены комитета по надзору Палаты представителей США раскритиковали ее на слушаниях относительно действий Секретной службы во время митинга Трампа 13 июля, где на него совершили покушение.

Тогда глава Секретной службы отказалась уходить в отставку, заявив, что она является наиболее квалифицированным человеком для этой должности. В то же время она взяла на себя ответственность за то, что покушение на экс-президента США не удалось предупредить.

Тем не менее, члены комитета из Республиканской партии активно требовали отставки Читл и расследования ее деятельности со стороны Федерального бюро расследований.

Секретная служба США отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей, а также ведущих кандидатов в президенты.

Резонансное покушение на Дональда Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

После этого стало известно, что США получили разведывательную информацию якобы о подготовке Ираном покушения на Трампа.