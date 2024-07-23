Генштаб: Оккупанты активнее всего атакуют на Покровском направлении

С начала суток 23 июля враг предпринял 83 попытки вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, боевые столкновения еще продолжаются в 17 локациях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 16:00 вторника 23 июля.

«В общей сложности в настоящее время оккупанты предприняли 83 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения в 17 локациях. Враг продолжает активнее атаковать на Покровском направлении» , - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в Черниговской и Сумской областях по состоянию на сегодняшний день захватчики обстреляли с территории РФ районы Поповки, Волфиного, Яструбиного, Степка и Кондратовки. Кроме того, возле последней, а также недалеко от Басовки взрывались вражеские неуправляемые авиаракеты.

На Харьковском направлении без особых изменений – захватчики 11 раз безуспешно атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Также враг активно задействовал авиационную компоненту и сбросил более десяти УАБ вблизи шести разных населенных пунктов.

На Купянском направлении прошли безуспешные попытки армии РФ продвинуться вперед в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество попыток российских захватчиков улучшить тактическое положение увеличилось до девяти. Семь из этих боестолкновений продолжаются в районах сел Макеевка и Невское.

На Северском направлении украинские воины восемь раз жестко прекратили активность захватчиков возле Выемки, Переездного, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районах Часового Яра и Васюковки. Враг потерпел неудачу еще в трех атаках - неподалеку от Новомаркового, Орехово-Василовки и Ивановского.

На Торецком направлении продолжается бой в двух локациях недалеко от Железного, две атаки россиян Силы обороны там уже отбили.

«Четыре раза получили отпор захватчики возле Северного, еще одна вражеская атака захлебнулась вблизи Торецка. По этому городу террористы сегодня нанесли пять авиаударов - сбросили в общей сложности десяток УАБов» , - добавили в Генштабе.

На Покровском направлении захватчики не сбавляют давление. С начала суток враг 27 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. В настоящее время продолжаются 12 боев в районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Кроме того, враг в целом сбросил семь УАБов возле Волчьего, а НАРами бил в сторону Александрополя и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются две атаки захватчиков возле Красногоровки. Ситуация находится под контролем сил обороны. Еще пять штурмов украинские защитники отразили там и в районе Константиновки.

«Враг понес потери. Идет подсчет» , - отметили в Генштабе.

На Времивском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские воины отразили по одной атаке захватчиков. Четыре раза враг поддерживал свои действия авиаударами – атаковал неуправляемыми ракетами у Урожайного и сбросил УАБы по районам Малой Токмачки и Каменского.

По данным Генштаба, на остальных направлениях ситуация особых изменений не претерпела.