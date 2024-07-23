На Одесчине два иностранца шпионили за штабами ВСУ, им присудили срок - СБУ

Суд признал виновными двух иностранцев, которые шпионили за штабами украинских военных в Одесской области для российской ФСБ. Они получили по восемь лет заключения.﻿ Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, злоумышленники разведывали места базирования пунктов управления Сил обороны, а в зоне особого внимания вражеских приспешников были штабы командования ВСУ на южном направлении.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников «на горячем» в апреле 2024 года во время спецоперации в областном центре. Перед задержанием они пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию агрессору.

«В случае получения соответствующих координат, оккупанты планировали нанести по ним огневое поражение. Впрочем, Служба безопасности сорвала планы рашистов. По материалам СБУ суд назначил обоим злоумышленникам восемь лет тюрьмы» , — говорится в сообщении.

Осужденные оказались гражданами одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе. Там они были дистанционно привлечены ФСБ к разведывательно-подрывной деятельности.

В дальнейшем злоумышленники надеялись создать собственную сеть информаторов, которых планировали вербовать под прикрытием общественной организации, утверждают спецслужбы.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.