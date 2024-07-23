На Одещині двоє іноземців шпигунили за штабами ЗСУ, їм присудили термін - СБУ

Суд визнав винними двох іноземців, які шпигунили за штабами українських військових на Одещині для російської ФСБ. Вони отримали по вісім років ув'язнення. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, зловмисники розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони, а у зоні особливої уваги ворожих поплічників були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників «на гарячому» у квітні 2024 року під час спецоперації в обласному центрі. Перед затриманням вони намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію агресору.

«У разі отримання відповідних координат, окупанти планували завдати по них вогневого ураження. Втім, Служба безпеки зірвала плани рашистів. За матеріалами СБУ суд призначив обом зловмисникам вісім років тюрми» , — йдеться у повідомленні.

Засуджені виявилися громадянами однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Там вони були дистанційно залучені ФСБ до розвідувально-підривної діяльності.

Надалі зловмисники сподівалися створити власну мережу інформаторів, яких планували вербувати під прикриттям громадської організації, стверджують спецслужби.

Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.