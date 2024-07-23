ЕС предложил варианты замораживания росактивов на более длительный период - Bloomberg

Европейский Союз предложил государствам-членам блока два варианта по замораживанию активов российского Центрального банка на более длительный период времени. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg, есть два варианта: бессрочная заморозка активов, которая будет просматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода замораживания активов путем пролонгации, например, на 18, 24 или 36 месяцев.

Однако, по словам собеседников издания, некоторые дипломаты ЕС скептически настроены по поводу того, что Венгрия, ранее отклонявшая предложения по ежегодному возобновлению санкций, согласится на такие варианты по замороженным активам центробанка РФ.

Из-за этих опасений пока неизвестно, будет ли предложено послам ЕС официально обсудить варианты во время встречи позже на этой неделе.

Как отмечает издание, Евросоюз, США и другие союзники с G7 работают над завершением планов по предоставлению Украине 50 миллиардов долларов займов до конца года, которые будут покрыты будущими доходами, полученными от замороженных активов российского центрального банка, согласно соглашению, достигнутому на июньском саммите лидеров. G7.

Однако США выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, требующий продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 государств-членов, может стать проблемой, если заморозка этих активов РФ не будет продлена в какой-то момент. Большинство из 280 млрд долларов замороженных средств находятся в Европе.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что США просят ЕС предоставить более надежные гарантии того, что активы останутся замороженными.

Напомним, недавно ЕС одобрил передачу Украине прибыли от замороженных российских активов.

В то же время США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд. долларов под залог замороженных активов России. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.

Вчера высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро из прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.