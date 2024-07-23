Генштаб: На фронте 99 боестолкновений, больше всего атак на Покровском направлении

На фронте произошло 99 боевых столкновений, треть всех атак РФ произошла на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ относительно оперативной информации по состоянию на 22:00, вторник, 23 июля.

"С начала суток произошло 99 боевых столкновений, из которых 22 в настоящее время еще продолжаются. Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей территории. Наиболее активным сегодня враг был на Покровском направлении - провел здесь треть от всех атак" , - говорится в сообщении.

Российские оккупанты нанесли два ракетных (2 ракеты), 32 авиационных удара (48 УАБ) и 498 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 2462 обстрела позиций наших войск, добавляет Генштаб.

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

За текущие сутки потери агрессора составили 90 человек живой силы и 36 единиц военной техники. В частности, уничтожены и повреждены четыре российских танка, семь артсистем, 15 автомобилей, бронемашина и единица специальной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отбивают три атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг уже получил жесткий отпор возле Глушковки и Петропавловки и подсчитывает свои потери.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 атак противника на направлениях Нововодяное – Макеевка; Площадка – Невское; Залиман - Макеевка; Голиковое - Невское – семь штурмов отбиты, еще четыре атаки продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении число боевых столкновений достигло восьми. Кроме Спорного, где оккупанты трижды потерпели неудачу, противник, с тем же успехом, пытался наступать вблизи Выимки и Переездного.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз попытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники пять атак отбили, продолжаются бои в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Десять из них отбиты, еще две – продолжаются – враг атакует неподалеку от Железного.

На Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены. Общие потери врага на этом направлении сегодня предварительно составили 329 российских оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 14 единиц вооружения и военной техники, среди которых самолет-штурмовик Су-25 и танк. Еще один танк и шесть пушек значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются два боевых столкновения на направлении Старомихайловка – Красногоровка. Шесть атак оккупантов наши воины отбили возле Константиновки и той же Красногоровки.

На других направлениях без особых изменений.