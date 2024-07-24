Харрис на первом предвыборном митинге жестко раскритиковала Трампа

Вице-президент США Камала Харрис на предвыборном митинге в Милуоки напомнила о своем опыте работы прокурором в Калифорнии и судебные обвинения кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает Украинская правда.

"Я бралась за преступников всех видов: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Поэтому послушайте меня, когда я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа" , – сказала она.

"И в этой кампании, обещаю вам: я с гордостью поставлю свой послужной список против его" , – добавила Харрис.

Напомним, Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии.

Также она собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

Кроме того, опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию.