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Силы обороны уже отминусовали более 570 тысяч оккупантов

Силы обороны уже отминусовали более 570 тысяч оккупантов
Фото: Facebook

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 оккупантов, 65 ББМ и 14 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 570 120 (+1 140) человек,
  • танков – 8 302 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 013 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 15 759 (+65) ед,
  • РСЗО – 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО – 902 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 544 (+33) ед,
  • крылатых ракет – 2 402 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 279 (+77) ед,
  • специальной техники – 2 650 (+10) ед.

Данные уточняются.

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