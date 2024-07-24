Силы обороны уже отминусовали более 570 тысяч оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 оккупантов, 65 ББМ и 14 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 570 120 (+1 140) человек,

танков – 8 302 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 16 013 (+13) ед,

артиллерийских систем – 15 759 (+65) ед,

РСЗО – 1 125 (+0) ед,

средств ПВО – 902 (+1) ед,

самолетов – 363 (+1) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 544 (+33) ед,

крылатых ракет – 2 402 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 279 (+77) ед,

специальной техники – 2 650 (+10) ед.

Данные уточняются.