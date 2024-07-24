Силы обороны уже отминусовали более 570 тысяч оккупантов
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 оккупантов, 65 ББМ и 14 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 570 120 (+1 140) человек,
- танков – 8 302 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 16 013 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 15 759 (+65) ед,
- РСЗО – 1 125 (+0) ед,
- средств ПВО – 902 (+1) ед,
- самолетов – 363 (+1) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 544 (+33) ед,
- крылатых ракет – 2 402 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 279 (+77) ед,
- специальной техники – 2 650 (+10) ед.
Данные уточняются.