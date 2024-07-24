Сили оборони вже відмінусували понад 570 тисяч окупантів
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів, 65 ББМ та 14 танків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 570 120 (+1 140) осіб,
- танків – 8 302 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 16 013 (+13) од,
- артилерійських систем – 15 759 (+65) од,
- РСЗВ – 1 125 (+0) од,
- засобів ППО – 902 (+1) од,
- літаків – 363 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 544 (+33) од,
- крилатих ракет – 2 402 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 279 (+77) од,
- спеціальної техніки – 2 650 (+10) од.
Дані уточнюються.