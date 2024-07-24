Сили оборони вже відмінусували понад 570 тисяч окупантів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів, 65 ББМ та 14 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 570 120 (+1 140) осіб,

танків – 8 302 (+14) од,

бойових броньованих машин – 16 013 (+13) од,

артилерійських систем – 15 759 (+65) од,

РСЗВ – 1 125 (+0) од,

засобів ППО – 902 (+1) од,

літаків – 363 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 544 (+33) од,

крилатих ракет – 2 402 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 279 (+77) од,

спеціальної техніки – 2 650 (+10) од.

Дані уточнюються.