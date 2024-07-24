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Сили оборони вже відмінусували понад 570 тисяч окупантів

Сили оборони вже відмінусували понад 570 тисяч окупантів
Фото: Facebook

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів, 65 ББМ та 14 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 570 120 (+1 140) осіб,
  • танків – 8 302 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 16 013 (+13) од,
  • артилерійських систем – 15 759 (+65) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+0) од,
  • засобів ППО – 902 (+1) од,
  • літаків – 363 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 544 (+33) од,
  • крилатих ракет – 2 402 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 279 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 2 650 (+10) од.

Дані уточнюються.

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