Изменение правил защиты в Норвегии: что нужно знать беженцам из Украины

В Норвегии изменили правила для украинцев, которые прибывают для получения временной коллективной защиты. Зарегистрироваться новоприбывшие смогут только в муниципалитете Роде, предварительно договорившись о встрече, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что нужно учесть украинцам, которые приедут за защитой в Норвегию и какие еще нормы изменились в июле.

Новые условия регистрации: куда обращаться

С 15 июля 2024 года в Норвегии вступили в силу новые правила регистрации беженцев. Все, кто хочет подать заявление на получение защиты, должны ехать в Национальный центр в Роде для регистрации.

Это правило касается как тех, кто нуждается в жилье, так и тех, кто проживает в частном жилье и не нуждается в месте в центре приема беженцев. Украинцы больше не смогут зарегистрировать свое заявление о предоставлении защиты в бывших пунктах регистрации полиции по всей стране (Киркенес, Тронхейм, Берген, Ярен и Торп).

"С 15 июля 2024 года вы можете зарегистрировать свое заявление о защите только в Национальном центре прибытия и регистрации беженцев (Nasjonalt ankomstsenter) в муниципалитете Роде или в Регистрационном центре Гардермуэн (Gardermoen registreringssenter), который находится возле аэропорта Осло" , - отмечают на сайте норвежской полиции.

Национальный центр прибытия и регистрации беженцев расположен примерно в 116 км к югу от аэропорта Осло (Гардермуэн). Адрес: Моссевейен 58, 1640 Роде (Mosseveien 58, 1640 Råde). Ближайший пограничный пункт: автострада E6 – Свинесюн (Швеция).

"Свяжитесь с логистической группой Иммиграционной службы национальной полиции (по телефону 40 02 61 90, чтобы договориться о времени и месте, где вы можете встретиться для регистрации заявления о защите). График работы телефона: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Телефон не работает в субботу, воскресенье и все праздничные дни" , - объясняют в полиции.

При регистрации в полиции по предварительной записи следует иметь при себе все документы, удостоверяющие личность.

Беженцы должны сами организовать и оплатить поездку в центр

В полиции отмечают, что беженцы должны самостоятельно организовать и оплатить поездку в Национальный центр прибытия и регистрации беженцев.

"Если вы уже находитесь в другом городе Норвегии и находитесь в особо сложной ситуации (принадлежите к группе уязвимых лиц) или при наличии опасности вашему здоровью и жизни, то местная полиция может сделать исключение и доставить вас в Национальный центр прибытия и регистрации беженцев. Детям, которые прибыли в Норвегию одни, без сопровождения взрослых (несовершеннолетние дети до 18 лет), полиция всегда предоставит такую помощь" , - отмечается на сайте полиции.

При поездке в Национальный центр прибытия и регистрации беженцев необходимо взять с собой все свои вещи. Это связано с тем, что беженцам не могут гарантировать наличие места жительства именно в том районе Норвегии, где они проживали раньше.

Новые правила легализации после потери коллективной защиты

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии недавно приняло новые поправки в иммиграционные правила относительно временной коллективной защиты для людей из Украины.

Изменения касаются тех, кто раньше имел коллективную защиту в Норвегии, но потерял этот статус (его прекратили, отозвали или не продлили). Среди причин отмены защиты следующие:

ездили в Украину без уважительной причины (как, например, посещение тяжелобольного близкого родственника или участие в похоронах близкого члена семьи), эта норма действует с 12 декабря;

находились за пределами Норвегии дольше 6 месяцев в течение года (новые правила не распространяются на поездку в Украину, которая была совершена до 12 декабря и если человек еще не вернулся. UDI не начнет дело об отзыве разрешения на проживание для беженев, которые поехали в Украину до 12 декабря).

По новым правилам, с 1 июля 2024 украинцы не смогут получить коллективную защиту повторно.

"Если вы снова подаете заявку на защиту, она будет рассматриваться как заявка на индивидуальную защиту. Это значит, что UDI сделает индивидуальную оценку того, нужна ли вам защита в Норвегии" , - объясняют в норвежском Директорате по делам иностранцев (UDI).

Для украинцев это будет иметь следующие последствия:

потеря своих прав в муниципалитете, где человек проживает;

право на место в приюте остается, пока рассматривается заявка на индивидуальную защиту;

нужно подать заявку на получение временного разрешения на работу, чтобы иметь возможность работать, пока ожидается ответ;

после получения индивидуальной защиты теряется право на поселение с государственной помощью, нужно будет самостоятельно найти и оплатить свое жилье;

Если UDI откажет в предоставлении индивидуальной защиты, нужно будет покинуть Норвегию.

В Норвегии находятся более 70 тысяч украинских беженцев. Чтобы уменьшить привлекательность страны для защиты, правительство неоднократно ужесточало правила поддержки бежавших от войны в Украине.

Напомним, мы писали, что власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты.