Нацбанк упростил доступ иностранного капитала для восстановления Украины

Национальный банк предоставил иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на восстановление и восстановление Украины, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Так, с 24 июля НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя для иностранного банка. Это позволит соединить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для доступа иностранного капитала в Украину.

"Это откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурных облигациях, облигациях международных финансовых организаций и других долговых финансовых инструментах, направленных на восстановление Украины" , - сообщили в НБУ.

Вопрос создания механизмов для прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с МВФ.

"Внесение изменений позволит обеспечить исполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ" , - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году Clearstream вышел на украинские рынки капитала и запустил "линк" с депозитарием НБУ. Это позволило обеспечить прямой доступ иностранных инвесторов к рынку государственных ценных бумаг, номинированных в гривне.

Вложения иностранцев в государственные облигации Украины в 2019 году рекордно выросли - нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства около 4,3 млрд долларов. Это привело к рекордному падению курса доллара в том году.