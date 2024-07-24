В некоторых областях Украины частично отменили графики отключения света

В некоторых областях Украины частично отменили отключения света. Электроэнергию не будут отключаться до 18:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Местные облэнерго в Ивано-Франковской и Николаевской областях сообщили, что, по указанию "Укрэнерго", сегодня были отменены графики почасовых отключений электроэнергии до 18:00. Все потребители к этому времени будут со светом.

Также местные СМИ сообщают, что ограничения отменили в Волынской области. Графики начнут действовать с 18.00.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 24 июля во всех областях будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. В остальные часы будут выключать по две очереди одновременно.

Ситуация со светом в Украине

Из-за значительных повреждений в результате обстрелов врага в Украине ежедневно вводят почасовые отключения света. Из-за жары ситуация со светом ухудшилась, энергетики отключают по несколько очередей одновременно.

Недавно в Министерстве энергетики заявили об улучшении ситуации, но подчеркнули, что нельзя исключать новые повреждения.