Генштаб: ВСУ за сутки отразили более 40 атак на Покровском направлении

﻿За прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. Больше всего вражеских штурмов ВСУ отбили на Покровском направлении – 41. Также оккупанты 18 раз атаковали Силы обороны на Торецком направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 24 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности, 54 КАБ), совершил 4443 обстрела, 120 из них - с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Липцы, Малые Проходы, Рубежное, Старица, Веселое, Синьковка Харьковской области; Торецк, Верхнекаменское, Волчее, Александрополь, Новоселовка Первая Донецкой области и Малая Токмачка на Запорожье.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три состава, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населённых пунктов. Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где при поддержке авиации провел четыре атаки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Василовки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредотачивал неподалеку от населенных пунктов Северное и Железное - провел здесь почти 80 процентов всех боеприкосновений. Кроме того, штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций возле Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки россиян на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстрелы с территории РФ, в частности, населенные пункты Поповка, Волфине, Яструбино, Степок и Кондратовка.