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РосСМИ: В Москве взорвали авто с топ-военным, его госпитализировали

РосСМИ: В Москве взорвали авто с топ-военным, его госпитализировали

Утром 24 июля на севере Москвы возле жилого дома на Синявинской улице взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser, по данным Telegram-канала Astra, машина принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрею Торгашеву, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты ТАСС, Telegram-канал Astra.

Как выяснила Astra, автомобиль принадлежит заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашеву. Согласно открытым данным, в/ч 33790 - это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

Сообщается, что взрыв произошел, когда в припаркованное авто садились мужчина и женщина. По предварительным данным, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, их госпитализировали.

Российские полицейские назвали причиной взрыва детонацию взрывного устройства. Следственный комитет РФ по факту взрыва возбудил уголовное дело.

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