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РосЗМІ: У Москві підірвали авто з топ-військовим, його госпіталізували

РосЗМІ: У Москві підірвали авто з топ-військовим, його госпіталізували

Вранці 24 липня на півночі Москви біля житлового будинку на Синявинській вулиці підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser, за даними Telegram-каналу Astra, машина належить заступнику начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрію Торгашеву, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти ТАСС, Telegram-канал Astra.

Як з'ясувала Astra, автомобіль належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашеву. Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 - це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

Повідомляється, що вибух стався, коли у припарковане авто сідали чоловік і жінка. За попередніми даними, у чоловіка відірвало ступні, жінка отримала осколкові поранення, їх госпіталізували.

Російські поліціянти назвали причиною вибуху детонацію вибухового пристрою. Слідчий комітет РФ за фактом вибуху порушив кримінальну справу.

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