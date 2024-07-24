В Париже задержали россиянина, подозревают в планах по дестабилизации во время Олимпиады – СМИ

В Париже в эти выходные задержали выходца из России, которого подозревают в подготовке определенных действий для дестабилизации политической ситуации во время Олимпийских игр. Об этом пишет Le Parisien, сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, мужчину в возрасте около 40 лет задержали в Париже после того, как к нему пришли с обыском из Главного управления по внутренней безопасности (DGSI) по подозрениям, что он может планировать действия с целью дестабилизации политической ситуации в стране во время Олимпийских игр.

Во вторник россиянину предъявили обвинение в работе на иностранное государство с целью подпитывать внутреннее напряжение во Франции и избрали ему арест в качестве меры пресечения. Расследование якобы ведет прокуратура Парижа.

Французские спецслужбы долгое время наблюдали за мужчиной, прежде чем решили наведаться с обыском. Квартира подозреваемого, где он находился, расположена неподалеку от места, где будет проходить церемония открытия Олимпийских игр.

Близкий к расследованию источник сообщил журналистам, что агенты увидели признаки того, что мужчина готовил "операции в интересах России с целью дестабилизации ситуации во Франции".

Еще один собеседник сказал, что речь идет о "масштабном замысле" и последствия действий подозреваемого могли быть серьезными. Впрочем, пока нет указаний, что речь шла о теракте.

Следователи будут выяснять конкретные планы подозреваемого и их масштабы.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен ранее заявил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.