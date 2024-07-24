FT: ЕС хочет бессрочно заморозить российские активы для финансирования кредита Украине

ЕС рассматривает бессрочное продление санкций на государственные активы Москвы, что успокоит США по поводу использования средств российского центрального банка для кредита Украине на 50 миллиардов долларов.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Сегодня послы 27 стран-членов обсудят предложение Еврокомиссии о "бессрочной заморозке активов Центрального банка России", согласно документу, который видело Financial Times.

Эта мера обеспечит партнерам из G7 предсказуемость в вопросе погашения кредита в 50 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце. План состоит в погашении кредита за счет прибыли от этих активов.

Сейчас санкции продлеваются каждые шесть месяцев, что вызывает беспокойство у союзников ЕС по поводу полного погашения кредита.

США хотят более сильные гарантии от Европы, что 190 миллиардов евро активов, замороженных в Euroclear в Бельгии, останутся замороженными до погашения кредита или согласия России на репарации.

Этот шаг предпринят в преддверии выборов в США в ноябре, где ведущий кандидат и бывший президент Дональд Трамп поставил под вопрос продолжение помощи Украине, что подстегивает союзников по G7 максимально увеличить поддержку Киева до конца года.

Кредит для Украины из активов РФ

Недавно Европейский Союз согласился передать Украине доходы от замороженных российских активов. США в свою очередь предложили предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве залога замороженные активы России. В июне на саммите в Италии лидеры стран G7 поддержали эту инициативу.

Не так давно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины в начале августа.