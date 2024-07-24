В Харькове прогремели мощные взрывы: возник сильный пожар

Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

"Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны".

Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания - сильный пожар. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется.

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