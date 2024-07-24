В Харькове прогремели мощные взрывы: возник сильный пожар
Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.
"Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны".
Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания - сильный пожар. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется.
Предыстория:
- В ночь на среду оккупанты ударили по Харькову. В результате удара БПЛА горело здание конюшни в с. Лесное, что в пригороде областного центра. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет.
- Российские захватчики ночью 24 июля также атаковали "Шахедами" город Измаил Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.
- Воздушные силы сообщили, что Россия ударила двумя ракетами по Харьковщине и атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона нейтрализовала 17 из 23 запущенных врагом беспилотников.