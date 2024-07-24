У Харкові пролунали потужні вибухи: виникла сильна пожежа
Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах.
"Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні".
Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання – сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.
Передісторія:
- В ніч на середу окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок удару БПЛА горіла будівля конюшні у с. Лісне, що в передмісті обласного центру. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років.
- Російські загарбники уночі 24 липня також атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення.
- Повітряні сили повідомили, що Росія вдарила двома ракетами по Харківщині та атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона нейтралізувала 17 із 23 запущених ворогом безпілотників.