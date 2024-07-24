У Харкові пролунали потужні вибухи: виникла сильна пожежа

Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює український Харків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах.

"Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні".

Очільник міста уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання – сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

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