Кулеба: Украина может вести переговоры с РФ, но не видим готовности Москвы

Украина готова к переговорам с Россией на определенном этапе. Однако российская сторона не показывает готовности.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление Кулеба сделал во время переговоров с главой МИД Китая Ван И. Он довел до китайского коллеги последовательную позицию Украины, заключающуюся в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добродетельно.

При этом министр подчеркнул, что в настоящее время такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Кулеба также рассказал китайскому министру о результатах саммита мира в Швейцарии и объяснил логику дальнейших шагов по внедрению формулы мира.

"Российская агрессия стоит не только препятствием для развития Украины. Она также препятствует международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности развитию торговли между Китаем и Европой" , - отметил Кулеба.

Визит Кулебы в Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай. В Госдепе США положительно оценили посещение украинского министра.

Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуанчжоу. Стороны обсудили сотрудничество между странами и войну.

Китай подчеркнул, что поддерживает переговоры между Украиной и Россией. При этом в Пекине признают, что условия и время для переговоров пока не созрели.