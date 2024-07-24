Правоохранители задержали агента РФ: поджег автомобиль военных

Правоохранители задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного приспешника ФСБ, готовившего новую серию поджогов авто Сил обороны на западе Украины. Злоумышленником оказался рецидивист из Ровенской области" , - отмечают в ведомстве.

Рецидивист со стажем

В СБУ информируют, что ранее фигурант отбывал наказание за совершение грабежей и воровства, из-за чего попал в поле зрения российской спецслужбы.

ФСБ дистанционно привлекла его к сотрудничеству и в обмен на денежное вознаграждение поставила задачу на поджог автотехники ВСУ.

"Для выполнения враждебной задачи фигурант ночью обходил территорию областного центра, где пытался обнаружить припаркованные авто украинских защитников" , - сообщили правоохранители.

Ему удалось поджечь один из служебных пикапов ВСУ, после чего правоохранители "по горячим следам" задержали злоумышленника.

Снял видео для отчета

Мужчина снял поджог на видео, чтобы отправить своему российскому куратору, с которым общался в анонимном чате в Telegram.

"Спецслужбы РФ планировали использовать это видео для подготовки специальных информационных операций (СИО) о якобы наличии антиукраинского подполья на западе нашего государства" , - отмечают в СБУ.

Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон с поличным. Также у него обнаружены легковоспламеняющиеся смеси и банковская карта, на которую он надеялся получить денежное "вознаграждение" от ФСБ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований)" , - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ охотится на российских агентов

Напомним, накануне СБУ задержала еще одну приспешницу ФСБ в Николаевской области. Она наводила на Очаков огонь вражеских артсистем.

Также была задержана приспешница РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию – поджог здания ТЦК.

Кроме того, сотрудники СБУ получили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по Харьковской и Сумской областях.

Также СБУ задержала информатора РФ, которая "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова.