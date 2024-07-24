ОГА: В Киевской области установят более 50 МВт когенерационных установок

В трех районах Киевской области установят 19 когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт для обеспечения электроэнергией и теплом граждан восьми населенных пунктов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Они будут установлены на объектах с централизованным теплоснабжением в 8 населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов.

По словам Кравченко, установки позволят зимой обеспечить людей электроэнергией и теплом. Их мощность - от 1 до 35 МВт.

"Поручил облгазу и ДТЭК не медлить - "зеленый свет" на реализацию проектов. С нашей стороны также никаких бюрократических преград. Монтаж должен состояться в кратчайшие сроки. Потому что это о нормальных условиях жизни для жителей Киевщины, несмотря на постоянные атаки врага" , - отметил председатель Киевской ОГА.

Напомним:

В Харькове планируют установить более 100 МВт распределенной генерации.