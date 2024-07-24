В Украине начнут бесплатно обучать женщин управлять автобусами

В Украине запускают пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов. Такую договоренность согласовали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН. Об этом сообщили в министерстве инфрастурктуры Украины, сообщает РБК-Украина.

Это бесплатная программа для развития навыков женщин, которая отвечает на дефицит кадров из-за вторжения России в Украину. Целью проекта является переподготовка женщин-водителей городского транспорта, а в частности, автобусов.

Дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, или шесть тысяч сотрудников.

"Это первая инициатива министерства, направленная ​​как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям" , - заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.

В рамках проекта предусмотрено обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.