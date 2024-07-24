Опрос показал, как сократилась доля граждан Украины, считающих себя русскими

В июне 2024 года 95% опрошенных считают себя этническими украинцами, 2% – этническими русскими, 2% отнесли себя к другим этносам, 1,5% не определились со своей этнической принадлежностью, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

До начала войны, в 2021 году, украинцами считали себя 87% респондентов, русскими 9%.

В 2017 году 74% опрошенных в Украине чувствовали свою принадлежность только к одной национальности, 12% - сразу к двум или нескольким национальностям, 6% - не ощущали принадлежности ни к одной национальности, а 8% - не определились.

По данным опроса, проводившегося в 2024 году, доля тех, кто чувствует свою принадлежность только к одной национальности, выросла до 84%, доля тех, кто относит себя сразу к двум или нескольким национальностям, уменьшилась до 7%, и практически не изменилась доля тех , кто не чувствует принадлежности ни к одной национальности (5%).

Меньше стало тех, кто не определился с этнической принадлежностью (4,5%). По сравнению с 2017 годом среди этнических украинцев доля чувствующих свою принадлежность только к одной национальности выросла с 77% до 85%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в мае 2024 года в 94% случаев высказывания украинцев относительно "России" являются негативными или критическими. Относительно "простых жителей России" ситуация получше - в 80% случаях слова и словосочетания являются отрицательными, а в 6% - нейтральными или положительными.