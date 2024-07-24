ГПСУ: Количество отказов мужчинам в пересечении границы уменьшилось

Пока количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа при пересечении границы значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими днями, когда начали действовать дополнительные условия для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Те категории мужчин, которые и до этого имели право на пересечение границы, - кто приехал на границу просто, забыв свой военно-учетный документ, кто действительно его не имел. Но в последующие дни количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20-30 человек" , – сообщил он.

По словам Демченко, в целом, с 17 июля и по сегодняшний день количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых – именно из-за отсутствия военно-учетного документа.