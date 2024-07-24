Польша проверяет десятки компаний из-за подозрения в мошенничестве с украинским зерном

Польская прокуратура проверяет более 70 компаний, подозреваемых в мошенничестве с украинским зерном. Эти компании, вероятно, доставили в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение. Со ссылкой на Rzeczpospolita, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Прокуратуру Жешува сообщила, что уголовное производство по делу о мошенничестве с украинским зерном в Польше охватывает 75 компаний. Подозрения выдвинули уже семнадцати человек.

"Под следствием находятся компании, зарегистрированные в Польше. Среди них нет украинских компаний. Подозреваемые в расследовании - преимущественно граждане Польши, но есть также граждане Украины и гражданин Эстонии" , - рассказала представитель прокуратуры Дорота Соколовская-Мах.

По данным следствия, эти компании ввезли в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение.

Техническое зерно можно использовать для производства этанола или в качестве биокомпонента для биотоплива, однако сразу после ввоза его продавали для производства муки.

По данным издания, стало известно, что среди пострадавших, купивших такое зерно, были известны польские производители муки.

Rzeczpospolita пишет, что отмена Евросоюзом в 2022 году пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины привела к неконтролируемому импорту дешевого зерна и рапса в Польшу. Товар покупали посредники прямо на границе и продавали в Польше как польское.

Это повлекло за собой протесты фермеров. Они считают, что украинское зерно обрушило внутренние цены в Польше и местные производители вынуждены работать себе в убыток.