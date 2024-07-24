Генштаб: На фронте более 90 боестолкновений, бои продолжаются на шести направлениях

На фронте с начала суток было зафиксировано уже более 90 боевых столкновений с российскими войсками, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 16:00 среды, 24 июля.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня захватчики сосредоточились на Кураховском и Покровском направлениях» , - говорится в сообщении.

Всего с начала суток произошло более 90 боевых столкновений.

Не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации российских войск по приграничной области Сумской и Черниговской областей.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Ходыно, Волковка, Клюса, Дачное.

Кроме этого, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Александровке и из РСЗО обстрелял Басовку.

Также под постоянным огнем российской авиации находится Харьковская область. Войска РФ сбросили уже 15 УАБов в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы.

Сегодня на Харьковском направлении российские захватчики пять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Тихого, Глубокого и Сотницкого Казачка. Все атаки отражены подразделениями Сил обороны.

На Купянском направлении россияне четырежды активно шли на позиции украинских подразделений в районе Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки. Украинские воины удерживают оборону.

На Лиманском направлении российская армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений завершились без успеха для врага, еще одно – продолжается.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменное, Раздолевка, Ивано-Дарьевка и Переездное, Силы обороны отразили четыре атаки российской армии, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмов позиций украинского войска вблизи Новомаркового и Часового Яра. В настоящее время ведутся четыре боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество российских атак выросло до шести. Враг сосредоточил свои усилия в районе Северного и Нью-Йорка, где происходят шесть боестолкновений. Захватчики активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подвергается район Торецка.

С начала суток на Покровском направлении войска РФ, при поддержке авиации, уже предприняли 22 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Волчьего, Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Карловки и Желанного. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили 15 атак, семь атак – еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении.

По уточненной информации, в этом направлении за сегодняшний день отбиты 27 атак российской армии, восемь атак еще продолжается.

На Времивском направлении украинские войска отразили восемь штурмов россиян в направлении Константиновки, Водяного и Угледара. Враг успеха не имел.

На Ореховском направлении российские захватчики предприняли две неудачные попытки атаковать украинские подразделения вблизи Малой Токмачки и Новодаровки.

В Приднепровском направлении россияне единожды безуспешно пытались выбить украинских воинов с занимаемых позиций.