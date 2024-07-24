Генштаб: На фронті понад 90 боєзіткнень, бої тривають на шести напрямках

На фронті від початку доби були зафіксовані вже понад 90 бойових зіткнень з російськими військами, найгарячіше - на Курахівському і Покровському напрямках.﻿ Про це йдеться у зведенні﻿ Генштабу Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00 середи, 24 липня.

«Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, незважаючи на значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні загарбники зосередилися на Курахівському та Покровському напрямках» , - ідеться у повідомленні.

Загалом, від початку доби, відбулося більш як 90 бойових зіткнень.

Не припиняються систематичні підступні атаки артилерії та авіації російських військ по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Ходине, Вовківка, Клюси, Дачне.

Крім цього, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Олександрівці та з РСЗВ обстріляв Басівку.

Також під постійним вогнем російської авіації перебуває Харківська область. Війська РФ скинули вже 15 КАБів у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи.

Сьогодні на Харківському напрямку російські загарбники п’ять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка. Всі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази активно йшли на позиції українських підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Українські воїни тримають оборону.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для ворога, ще одне - триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Івано-Дар’ївка та Переїзне, Сили оборони відбили чотири атаки російської армії, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмів позицій українського війська поблизу Новомаркового та Часового Яру. На даний час точиться чотири боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість російських атак зросла до шести. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного та Нью-Йорка, де відбуваються шість боєзіткнень. Загарбники активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддається район Торецька.

З початку доби на Покровському напрямку війська РФ, за підтримки авіації, вже здійснили 22 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Вовчого, Прогреса, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Карлівки та Желанного. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 15 атак, сім атак – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.

За уточненою інформацією, на цьому напрямку за сьогоднішній день відбиті 27 атак російської армії, вісім атак ще триває.

На Времівському напрямку українські війська відбили вісім штурмів росіян в напрямку Костянтинівки, Водяного та Вугледара. Ворог успіху не мав.

На Оріхівському напрямку російські загарбники здійснили дві невдалі спроби атакувати українські підрозділи поблизу Малої Токмачки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз безуспішно намагалися вибити українських воїнів із займаних позицій.