В Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве офицера ГРУ в Москве

В городе Бодрум в Турции задержан россиянин, подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Москве утром 24 июля. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х, сообщает Украинская правда.

"Сегодня в 10.30 в турецкую штаб-квартиру Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что "лицо, по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего 2 человека получили ранения, прибыл в Турцию самолетом Москва-Бодрум" , - написал министр.

По данным турецких силовиков, подозреваемым является Евгений Серебряков.

Выяснилось, что этот мужчина прибыл в аэропорт Бодрума в 09:40. Там его не задержали, поскольку он не был в Международной базе данных Интерпола о розыске (e-ASF). Впоследствии его задержали в Бодруме.

RUSYA'DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM'DA YAKALANDI❗️



Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'ı bomba 77bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 24 июля 2024

Утром 24 июля на севере Москвы возле жилого дома по Синявинской улице взорвали автомобиль военного Toyota Land Cruiser. По данным российских СМИ, взорвали авто тезки заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи Минобороны РФ Андрея Торгашова.