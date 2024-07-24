На Харьковщине произошла перестрелка между украинскими военными, трое погибших - ВСУ

В одном из военных подразделений, которое находится в Харьковской области, 24 июля произошел конфликт между бойцами, завершившийся стрельбой, в результате которой трое военных погибли﻿. Об этом информировало командование ОСУВ "Хортица", сообщает Деловая столица.

"Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения" , — говорится в сообщении.

Раненые военные были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых – тяжелое.

На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранители.