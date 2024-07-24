На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими, троє загиблих - ВСУ
В одному з військових підрозділів, який знаходиться в Харківській області, 24 липня стався конфлікт між бійцями, який завершився стріляниною, внаслідок якої троє військових загинули. Про це поінформувало командування ОСУВ "Хортиця", повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поранені військові були госпіталізовані до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий.
На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗСУ та правоохоронці.