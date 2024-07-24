Генштаб: количество боестолкновений на фронте достигло 125

На фронте за прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений, горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг достаточно активен на Лиманском, Краматорском и Времивском направлениях.﻿﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00 24 июля, сообщает Украинская правда.

В течение суток противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 47 авиационных ударов (задействовал, в частности, 59 УАБ), использовал для поражения 550 дронов-камикадзе. Совершил 3313 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 73 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 14 БпЛА. Повреждены две артиллерийские системы и два автомобиля.

На Купянском направлении захватчики в течение дня восемь раз пытались продвинуться к нашим позициям недалеко от Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боеприкосновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг восемь раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Бой в районе Верхнекаменского продолжается.

На Краматорском направлении активность агрессора вылилась в десять боевых столкновений. Семь атак близ Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового захлебнулись. Три боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали шесть атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Две атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волче и Карловка. Шесть атак продолжаются. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили сегодня более 200 окупантов, 63 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще три автомобиля повреждены.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Прасковьевки, где украинские воины отбили 22 атаки, пять боеприкосновений продолжается. Также до сих пор ведутся бои у Красногоровки.

На Времивском направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Константиновки и Водяного – семь атак отбиты, еще пять продолжается.

Два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки и в направлении Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудавшиеся попытки штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором сегодня.