Спецподразделение Главного управления Генштаба ВС РФ организовывает диверсии в Европе, вербуя исполнителей через Telegram и TikTok.﻿ Об этом пишет расследовательский центр "Досье", который получил доступ к документам, сообщает Украинская правда.

Команда агентов Главного управления Генштаба ВС РФ (прежнее название - ГРУ) под руководством полковника Дениса Смолянинова стоит за организацией серии диверсий в Европе.

В начале 2024 года они завербовали через Telegram мужчину в Латвии, который по их инструкциям бросил коктейль Молотова в Музей оккупации в Риге.

Эта же команда стоит за дезинформационной акцией в конце 2023 года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах звездами Давида. Их завербовали через TikTok.

Команда Смолянинова ищет агентов через чаты для поиска работы, в среде пророссийских активистов, преступников или радикалов (как правых, так и левых).

Источники "Досье" утверждают, что ГРУ также привлекает к диверсиям криминалитет из России, Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Сербии, вербуя преступников через оперативников МВД. У этих агентов иногда есть также паспорта Евросоюза.