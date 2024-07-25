Генштаб: Российские войска активнее всего атаковали на двух направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Активнее всего российские войска атаковали Покровское и Кураховвское направления, в целом оккупанты шли на штурм на 11 направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции наших войск.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Роботино, Малой Токмачки и Новодаровки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонительные позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории РФ украинские населенные пункты.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.