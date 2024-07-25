Российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Фарион: в МВД проверяют

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, убийства украинского экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также "манифест украинского автономного революционного расиста", который берет на себя ответственность за это убийство. Украинские правоохранители уже исследуют это видео, сообщает Украинская правда.

Видео в российских публиках появилось поздно вечером 24 июля. Запись якобы момента убийства "вшита" в конце длинного ролика под названием "манифест украинского автономного революционного расиста". На всем ролике есть вотермарк NS/WP.

Видео якобы убийства Фарион продолжается не более 10 секунд и из нее почти ничего не понятно, поскольку камера большинство времени чем-то прикрыта. Однако на записи слышен крик и выстрел, также на секунду видно место происходящего.

NS/WP расшифровывается как National-Socialism/White Power. Российские паблики называют ее "неонацистской".

Telegram-канал Astra сравнил скриншот из видео и фото с места преступления, и эти два кадра действительно походи.

В самом Telegram-канале NS/WP ролика нет, но он публикует ссылку на другой канал ODERINT DUM METUANT (с лат. – "Пусть ненавидят, лишь бы боялись"). В этом канале опубликован почти 4-минутний ролик с текстом "манифеста" и якобы кадрами убийства Фарион.

Длинный текст идет бегущей строкой на фоне видов Киева. Его суть в том, что "не должно быть никакой войны кроме расовой", которую автор предлагает вести всем вместе. Также в нем обещают "наказать всех, кто продавал страну после Майдана".

Автор манифеста называют Фарион "вредительницей и расовой предательницей" и заявляет, что берет на себя ее ликвидацию. После этого опубликована небольшая часть "урока украинского с Фарион" и потом видео якобы ее убийства.

Также в этом канале опубликован ПДФ-документ "Манифест украинского автономного революционного расиста" на 10 страницах, который включает несколько частей (знакомство, информация о движении, размышления автора о власти, военных, а также о том, каким он видит государство, "когда революционные расисты возьмут власть").

Спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде" сообщила, что обнародованное в Tellegram-каналах видео уже исследуется.

"В частности, его изучают специалисты криминального анализа. Когда будет окончательный вывод, сообщим" , – заявила Рева.

По данным Википедии National-Socialism/White Power (NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew) – это российская неонацистская группировка, возникшая в середине 00-х годов на одноименном интернет форуме.

В 2020 году организация снова возродилась, но уже в своем Telegram-канале. С началом вторжения России на Украину брала на себя ответственность за поджоги военкоматов в России.

В мае 2021 года Верховный суд РФ признал ее "террористичесой"

Радио Свобода пишет, что в среде российских ультраправых многие высказывали уверенность, что NS/WP – это проект российских спецслужб, которые имеют целью привлекать сочувствующих молодых людей к противоправным действиям, чтобы затем арестовывать и нейтрализовывать их или управлять ими.

В 2022-м и 2023-м годах ФСБ отчитывалась о задержании якобы "десятков членов" "неонацистской группировки", якобы связанных с NS/WP, которые, по версии спецслужбы, планировали покушения на российских пропагандистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.