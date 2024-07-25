В Белом доме отвергают возможность отставки Байдена с должности

В Белом доме отрицают вероятность отставки Джо Байдена до завершения его президентского срока. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По ее словам, до завершения своего срока, действующий президент твердо намерен достичь еще больших успехов для страны.

"Это ответ на заявления, которые я слышала о его отставке с должности: мы считаем, что любые призывы об этой отставке являются бессмысленными" , - сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что с начала своей каденции, президент Байден достиг существенных успехов.

"Он смог сделать больше, чем любой президент в течение двух сроков... И он хочет завершить работу, которую начал, и достичь еще более исторических результатов для американского народа" , - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер также отметила, что Байден сошел с гонки не из-за неверия в свои возможности управлять страной.