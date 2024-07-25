В России продажа бензина для АЗС стала убыточной – СМИ

В России рентабельность продажи бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

Издание отмечает, что в условиях рекордно высоких оптовых цен на Аи-95 в этом году операторы АЗС начали нести убытки при продаже этой марки бензина.

По данным аналитиков, в среднем по РФ чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 руб. за литр.

"Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены" , - пишет "Коммерсант"

Напомним, правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.