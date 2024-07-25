В Румынии вблизи границы с Украиной нашли обломки "Шахеда" – СМИ

Румынские военные, которых отправили обследовать румынский берег Дуная после атаки РФ ударными беспилотниками на украинские порты, обнаружили там обломки, которые могут быть фрагментами сбитых "Шахедов". Об этом со ссылкой на свои источники в армии пишет румынское издание Digi24, сообщает Европейская правда.

Источники в армии утром подтвердили журналистам, что военные, которым поручили обследовать зону потенциального падения обломков на территории жителя Тульча, обнаружили там металлические фрагменты, которые могут оказаться обломками российских безбелотников.

Обломки якобы обнаружили в районе села Плауру, что на румынском берегу напротив Измаила.

Напомним, со среды на четверг для румынских населённых пунктов над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу. Во время атаки в ночь на среду Румыния поднимала истребители F-16, также в Минобороны заявили, что поищут обломки "Шахедов", которые могли падать на румынском берегу.

Утром 25 июня командующий Воздушными силами Украины заявил, что три "Шахеда" из атаковавших юг Украины в ночь на 25 июля залетели на территорию Румынии и после этого исчезли из поля зрения украинского ПВО.

Официальный Бухарест пока никак не комментировал это сообщение.