Британская разведка оценила последствия удара по российскому парому в Керченском проливе

Украинские силы 23 июля повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту Кавказ, Россия. Удар вызовет у России дальнейшие логистические проблемы при снабжении своих оккупационных сил на юге Украины и перевозках сжиженного нефтяного газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

По данным британской разведки, после успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома, "Славянин" был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года в качестве единственного железнодорожного парома. Также работают автомобильные паромы. До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

"Вывод паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Весьма вероятно, что России теперь придется рисковать движением поездов с топлива через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Силы обороны Украины 23 июля атаковали в российском порту "Кавказ" в Краснодарском крае паром "Славянин". Как заявили в Генштабе ВСУ, в результате атаки паром был существенно поврежден.

В ВМС Украины заявили, что Россия вывела военные корабли из Азовского моря после удара ВСУ по российскому парому "Славянин", опасаясь их ликвидации.